Garnacho, Adeyemi, per ora è il mercato del Napoli è fermo

, per ora è ildel.Nulla di nuovo. Niente di niente all’inizio dell’ultima settimana di calcio. Il sostituto di Kvaratskhelia è ancora lontano, avvolto nelle nebbie.Scrive il Corriere dello Sport:Ilè una chance, è un’opportunità, ma i 70 milioni di euro incassati dalcon la cessione di Kvara sono anche un patrimonio da maneggiare con cura, da non investire su elementi non ritenuti all’altezza delle ambizioni della squadra. Un meccanismo che più passa il tempo e più ha bisogno di ricambi e ossigeno: l’infortunio di Olivera è un segnale chiarissimo.sono definitidue piste complesse: una si potrebbe sbloccare limando la differenza economica, mentre l’altra superando le perplessità del giocatore al trasferimento.