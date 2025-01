Sport.quotidiano.net - Final Four Eurolega 2025 ad Abu Dhabi. è ufficiale

Anche il grande basket migra a est. Ledisi svolgeranno infatti ad Abudal 23 al 25 maggio. I match che decideranno la nuova regina della massima competizione per club della palla a spicchi si giocheranno alla Etihad Arena di Yas Bay, palazzetto da 12 mila posti che è stato inaugurato nel 2021. Una svolta epocale per Euroleague che per la prima volta esce dai confini del Vecchio Continente con le sueproprio nell’anno del 25° anniversario della competizione. L’obiettivo dell’organizzazione era quello di allargare gli orizzonti del torneo, per raggiungere nuovi mercati e aumentare l’appeal. Nelle ultime settimane erano state molte le voci che avevano parlato di un possibile accordo e mancava soltanto l’ufficialità che è arrivata quest’oggi, quando il presidente Dejan Bodiroga e il CEO Paulius Motiejunas di Euroleague hanno firmato l’accordo.