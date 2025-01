Tvplay.it - Derby inglese e Napoli ancora beffato: sfuma il colpo, resta in Premier

Leggi su Tvplay.it

Gli azzurri vedonore un obiettivo, ecco chi si è inserito nella trattativa.Il primato in classifica e gli splendidi risultati ottenuti daldi Antonio Conte nelle ultime settimane non possono distogliere completamente l’attenzione dalla situazione di mercatocongelata negli uffici della dirigenza partenopea. Gli azzurri, che contro la Juventus hanno conquistato la settima vittoria consecutiva, non perdono dal 14 dicembre. Nel frattempo, però, sono accadute diverse cose che hanno scosso l’ambiente e che hanno, però, anche dimostrato la solidità del gruppo di Conte che non si è scomposto dopo l’addio di Kvaratskhelia.ilin(LaPresse) tvplay.itChe la rosa necessiti di qualche rinforzo, quantomeno per sostituire il georgiano, appare ormai evidente.