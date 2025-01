Nerdpool.it - Daredevil: Born Again ignorerà il cameo in She-Hulk? Parla lo showrunner

Leggi su Nerdpool.it

, la nuova serie Marvel dedicata al Diavolo di Hell’s Kitchen, sembra intenzionata a prendere le distanze dal tono più leggero e comico mostrato dal personaggio in She-: Attorney at Law. LoDario Scardapane ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sul tema, lasciando intendere che il prossimo capitolo delle avventure ditornerà a toni più seri e drammatici, più in linea con la precedente serie Netflix.Le parole delloScardapane, in un’intervista a SFX, ha spiegato comevoglia definire una versione molto specifica del personaggio, sia dal punto di vista narrativo che estetico. “Marvel ha un piano generale e tutto ciò che fai provoca effetti a catena,” ha detto Scardapane. “Ho una certa libertà creativa, ma devo sempre rispettare il quadro generale dell’MCU.