Juventusnews24.com - Danso Juventus semplice suggestione o obiettivo concreto? Cosa filtra sul centrale del Lens

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24suldi proprietà del: tutti gli ultimi aggiornamentiL’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato, sempre alla ricerca di un nuovo difensoredopo l’arrivo di Renato Veiga per completare il reparto.Nella lista di Giuntoli figura tra gli altri anche Kevin, austriaco di proprietà dele nel mirino dei bianconeri già da diverse settimane. La priorità per questi ultimi giorni resta Kelly del Newcastle, ma il suo è un nome da tenere in forte considerazione.Leggi sunews24.com