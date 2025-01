Juventusnews24.com - Danilo via dalla Juve, il difensore in partenza da Caselle: «La maglia più importante della mia vita. Mi sarebbe piaciuto salutare i tifosi, ma non posso incidere sulle scelte di società e allenatore» – VIDEO

di Marco Baridonvia, il brasiliano lascia Torino. Ilindaverso il Brasile: le ultime parole dopo l’addio(inviato a) – Trae laè ufficialmente finita dopo che nella giornata di ieri è arrivato il comunicato ufficiale sulla separazione tra club e giocatore. E il brasiliano è pronto ora a fare ritorno in Patria.Lo attende il Flamengo, club dove proseguirà la propria carriera. Ma prima di imbarcarsi per il volo da, l’ex capitano ha rilasciato queste dichiarazioni.QUANTO GLI E’ DIS– «Mi sarebelo stadio e andare via in modo diverso. Ma ho bei ricordi, sono stati 5 anni e mezzo che mi hanno fatto meglio come persona, uomo e calciatore. Mi porto dietro questi ricordi».COSA E’ SUCCESSO – «Non è una domanda da farmi.