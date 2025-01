Ilgiorno.it - Corone, incontri e medaglie. Ma non si placa la polemica tra Anpi e comunità ebraica

Con la deposizione delled’alloro davanti all’ex albergo Regina in via Silvio Pellico, che fu sede del comando nazista a Milano, ha avuto inizio la Giornata della Memoria in città, ieri, 27 gennaio 2025, ottantesimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, luogo simbolo dello sterminio di milioni di persone. Ma i riflettori erano puntati soprattutto sull’incontro a Palazzo Marino, alle 11, con 150 studenti delle scuole nella Sala Alessi a cui non ha partecipato lamilanese, come aveva già annunciato, incon, l’associazione dei partigiani, sull’utilizzo della parola genocidio per descrivere il conflitto a Gaza. "C’è il rischio che, se alla Shoah si danno altri significati, non si onorano le vittime ma si offendono", parole del vice presidente delladella città Ilan Boni, in via Silvio Pellico.