Metropolitanmagazine.it - Chi è Sabrina Papa, la prima donna non vedente a pilotare un aereo. “Mi immaginavo libera nel cielo”

Ha realizzato il sogno digli aerei ultraleggeri:, 54enne di Salice Salentino in provincia di Lecce, è lanonun. Per lei, volare è sempre stata una passione: ora il suo sogno si è avverato. Nonostante non possa vedere, è comunque riuscita nell’intento diun ultraleggero., chi è lanonunha deciso di raccontare la sua esperienza in un libro, “Volando nell’invisibile”. Qui racconta infatti di come è riuscita a realizzare quel sogno che l’ha sempre accompagnata sin da bambina. Dal 2016 a oggi continua adiversi aerei, sempre accompagnata da un istruttore esperto, che le permette di guidare. Lei, che già nel 2021 prendeva lezioni di volo, aveva raccontato che “da bambina volevo essere unper volare più in alto e più veloce degli uccelli” (fonte: Aviation Reports).