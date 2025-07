L' estate nei tuoi occhi 3 | la creatrice annuncia un finale diverso rispetto a quello dei libri

La creatrice della serie Prime Video annuncia importanti cambiamenti per il finale della terza stagione rispetto alla trilogia originale. Con l'arrivo della terza stagione de L'estate nei tuoi occhi su Prime Video, Jenny Han, autrice dei romanzi originali e co-creatrice della serie, ha rivelato che il finale dello show non seguirà fedelmente quello dei suoi libri. In un'intervista a Elite Daily, Han ha spiegato di aver apportato modifiche importanti, anticipando ai fan sorprese che cambieranno le dinamiche della storia. "Mi piace sempre cambiare le cose", ha dichiarato. "Anche quando qualcosa funziona, penso sempre a come potrebbe essere ancora meglio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

