La Notte dei Bronzi-WMF Summer Nights | Sarafine concerto e dj set a Monasterace

Il 16 agosto 2025 a Monasterace (RC) arriva SARAFINE in concerto, con una tappa ufficiale del tour. A partire dalle ore 19.00, la seconda delle due serate di "La Notte dei Bronzi - WMF Summer Nights" ospita infatti il concerto + dj set della cantautrice calabrese, già vincitrice di X Factor 2023. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: concerto - notte - bronzi - summer

Dopo il successo del 2024, La Notte dei Bronzi torna a Monasterace e… raddoppia! Il 16 e 17 agosto 2025, vivi due notti magiche in spiaggia con il nuovo format WMF Summer Nights: concerti live, dj set, beach party e l’energia unica di un’estate che non si di Vai su Facebook

Estate in Calabria, ecco ‘La Notte dei Bronzi’: due serate di concerti, dj set, beach party e street food - Parte dalla Calabria il format musicale estivo del WMF We Make Future: con “La Notte dei Bronzi”, il 16 e il 17 agosto 2025 a Monasterace (RC), al via due serate di concerti, dj set, beach party e str ... Segnala citynow.it

