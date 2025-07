Stankovic accordo vicino tra Inter e Brugge! I dettagli – SI

L’Inter e il Brugge, come riportato da Sportitalia, hanno trovato un accordo per la cessione di Aleksander Stankovic. ACCORDO – L’ Inter è pronta a chiudere una nuova operazione in uscita. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, e confermato da fonti belghe, si avvicina alla conclusione la trattativa tra il club nerazzurro e il Club Brugge per il trasferimento a titolo definitivo di Aleksandar Stankovic. Il giovane centrocampista, classe 2005 e figlio dell’ex nerazzurro Dejan, è ormai vicino a salutare Milano per iniziare una nuova avventura in Belgio. L’accordo tra le parti prevede una cessione a titolo definitivo per 10 milioni di euro, con l’Inter che incasserĂ subito l’intera somma, ma si tutelerĂ per il futuro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Stankovic, accordo vicino tra Inter e Brugge! I dettagli – SI

