Inchiesta Milano l’assessore Tancredi a Sala | Pronto a dimettermi dalla giunta

L’assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi, per cui la Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari nell’ambito dell’ inchiesta sulla gestione urbanistica, ha detto al sindaco Giuseppe Sala, anche lui indagato, di essere « disponibile a dimettersi ». Lo riporta Ansa, che cita ambienti vicini all’assessore. Nel frattempo, il primo cittadino del capoluogo lombardo lunedì 21 luglio riferirà in Consiglio comunale. Sala è indagato, nell’ambito delle indagini della Procura sull’urbanistica milanese, con le ipotesi di false dichiarazioni su qualità proprie o di altre persone, relativamente alla nomina del presidente della Commissione per il paesaggio del Comune, Giuseppe Marinoni, e di induzione indebita a dare o a promettere utilità  intorno al progetto del Pirellino  dell’architetto Stefano Boeri e dell’imprenditore Manfredi Catella, presidente del gruppo Coima. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: inchiesta - milano - assessore - tancredi

Inchiesta Curve a Milano, altri sette arresti per usura ed estorsioni: i capi ultrà e «la cosca». Il nuovo scenario - Continuano gli arresti a Milano nella maxi inchiesta della Procura del capoluogo lombardo sulle curve di San Siro, coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra.

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittÃ

Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, è indagato nell’inchiesta che mercoledì ha spinto la Procura a chiedere all’Ufficio Gip gli arresti domiciliari per sei persone tra le quali non soltanto il suo assessore all’Urbanistica, Giancarlo Tancredi, e l’ex presidente d Vai su Facebook

SALA INDAGATO. Anche il sindaco di #Milano @BeppeSala è indagato nell’inchiesta che ieri ha spinto la Procura a chiedere al Gip gli arresti per sei persone tra le quali l’assessore Tancredi, il presid della Comm paesaggio Marinoni, lo sviluppatore Manfredi Vai su X

Caso urbanistica a Milano, Meloni: «Avviso di garanzia non porta a dimissioni in automatico». Il pressing in chat di Catella sul Comune: «Tra poco il tempo sarà finito»| Le ultime notizie in diretta; Caso urbanistica Milano, chiesto arresto per assessore Tancredi e imprenditore Catella; Milano, l'assessore Giancarlo Tancredi ha detto a Sala di essere disposto a dimettersi.

Inchiesta su Milano, l'assessore Tancredi: "Disponibile a dimettermi". Crosetto: "Toghe vogliono sostituirsi a elettori" - Il Partito democratico in Consiglio comunale si è schierato dalla parte di Sala: "Siamo garantisti, contano le sentenze" ... Scrive msn.com

Inchiesta urbanistica a Milano, l’assessore Tancredi: «Pronto a dimettermi» - Mentre il centrodestra – e non solo – chiede le dimissioni di Beppe Sala, indagato nell’inchiesta sull’urbanistica milanese, il primo passo indietro giunta potrebbe arrivare dall’assessore alla Rigene ... Segnala msn.com