Piano Estate 2025 | pubblicate le GRADUATORIE

Sono state pubblicate le graduatorie del piano estate 2025, finalizzato ad ampliare e sostenere l’offerta formativa con azioni specifiche volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, l’inclusione e la socialità, soprattutto nel periodo di sospensione estiva delle lezioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: piano - estate - pubblicate - graduatorie

Osimhen Juve: è lui il primo obiettivo per l’estate. Giuntoli prepara il piano per il super colpo in attacco, ultimissimi dettagli - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve: è lui il principale obiettivo per l’estate. Giuntoli ha un piano in mente per il super colpo in attacco, tutti i dettagli.

Ambulanze senza infermieri: il piano dell’Ausl Romagna per l’estate 2025 - Forlì, 8 maggio 2025 – Dall’1 giugno una ambulanza su tre nel Forlivese sarà senza infermiere. Il progetto-pilota, esteso anche a Cesena, Ravenna e Rimini, è stato ideato dall’ Ausl Romagna per fronteggiare la carenza di personale durante l’estate.

Mercato Juventus, il Manchester United piomba sull’obiettivo: novità in vista dell’estate! Il piano dei Red Devils - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, il Manchester United piomba sull’obiettivo in attacco. Possibile assalto a Lookman.

Si rende noto che sono state pubblicate le prime graduatorie definitive relative al programma di inserimento lavorativo LAVORAS 2024. Gli interessati potranno visionarle sul portale www.sardegnalavoro.it. sezione "notizie ed eventi": https://agenziaregionalep Vai su Facebook

️MASE, Agro-voltaico: aggiornate le graduatorie e pubblicate le FAQ Novità sulla misura PNRR per lo sviluppo dei sistemi agrivoltaici https://gdc.ancidigitale.it/mase-agro-voltaico-aggiornate-le-graduatorie-e-pubblicate-le-faq/… Vai su X

Piano Estate 2025: pubblicate le GRADUATORIE; Piano Estate 2025: Seconda Finestra per le Candidature delle Scuole Aperta fino al 30 Giugno - Tutto ciò che Devi Sapere; D.D.G. n. 2575 del 06 dicembre 2023 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso A009 – Pubblicazione graduatoria di merito.

Piano Estate 2022, pubblicate le graduatorie dei fondi Pon. Ok a più ... - Piano Estate 2022, pubblicate le graduatorie dei fondi Pon. Da ilsole24ore.com

Piano Estate, autorizzati 57.000 progetti in 3.119 scuole - 119 istituti scolastici: sono disponibili, da oggi, le graduatorie dei fondi PON per la scuola (risorse europee) per il Piano Estate 2022. Scrive ansa.it