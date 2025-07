Usa Casa Bianca | Trump ha un' insufficienza venosa cronica

La portavoce Karoline Leavitt, leggendo una lettera del medico del tycoon, rassicura: "Si tratta di una condizione benigna". Poi aggiunge che un lieve livido alla mano, evidenziato in recenti foto, è "compatibile con frequenti strette di mano". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, Casa Bianca: "Trump ha un'insufficienza venosa cronica"

In questa notizia si parla di: casa - bianca - trump - insufficienza

Trump, nei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca accolte in Messico 38mila persone espulse dagli Usa - Il presidente americano firma il decreto che allenta la pressione dei dazi sulle auto. Il Cda di Tesla cerca un nuovo Ceo per sostituire Musk

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

Amazon nel mirino della Casa Bianca: bufera sulle tariffe doganali - (Adnkronos) – La Casa Bianca ha recentemente accusato Amazon di attuare una condotta ostile e politicizzata in relazione a presunte modifiche sulla visualizzazione dei prezzi sul proprio sito web.

Casa Bianca, Trump ha insufficienza venosa cronica; La Casa Bianca: Trump ha insufficienza venosa cronica, patologia benigna; Donald Trump, lividi su mani e gambe. Casa Bianca: 'Soffre di insufficienza venosa cronica'.

Casa Bianca, Trump ha insufficienza venosa cronica - La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, leggendo la lettera del medico del presidente, ha svelato che Donald Trump ha fatto valutare un gonfiore alle gambe inferiori affermando che si tratta ... Come scrive msn.com

Casa Bianca sulle caviglie gonfie di Trump: "Diagnostica una insufficienza venosa cronica” - Speculazioni sulla salute del presidente Usa si erano diffuse con la pubblicazione di alcune foto che mostravano gli arti appesantiti. Riporta repubblica.it