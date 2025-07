Regionali Campania De Luca apre a Roberto Fico ma mette dei paletti | Si segua il mio programma e voglio un nuovo segretario regionale

Sulle ipotesi di successione, e di una possibile comunanza di intenti con il Movimento 5 Stelle, Vincenzo De Luca apre la porta ma alle sue condizioni. Durante un incontro a Roma con la segretaria del Pd, Elly Schlein, il presidente uscente della Regione Campania non si sarebbe detto contrario alla candidatura di Roberto Fico come prossimo presidente. Un nome, quello dell’ex presidente della Camera, che sarebbe sinonimo di un’alleanza tra M5S e il Nazareno. Qualunque sia la strada scelta da Schlein – con i pentastellati o in solitaria – De Luca avrebbe chiesto la garanzia ben precisa che il suo successore continui il suo programma politico. 🔗 Leggi su Open.online