BASSIANO – Dal 25 al 27 luglio nel suggestivo borgo medievale di Lepino si celebra la tradizionale Sagra del Prosciutto di Bassiano. Giunta alla sua 56esima edizione, nell’anno del Giubileo si presenta in una veste rinnovata e con un cartellone di eventi particolarmente ricco e attrattivo per turisti e visitatori. Promossa e organizzata dal Comune di Bassiano, in collaborazione con la locale Pro Loco, con il contributo di Arsial e della Regione Lazio, la Sagra metterà in vetrina una delle eccellenze enogastronomiche laziali più note a livello nazionale ed internazionale: il Prosciutto di Bassiano, dal sapore caratteristico, scaturito da un particolare e laborioso processo produttivo che unisce l’artigianalità della tradizione contadina alle moderne tecnologie industriali dei prosciuttifici presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Dal 25 al 27 luglio la 56esima Sagra del Prosciutto di Bassiano