Il Barcellona consegna la numero 10 a Lamine Yamal | il padre reagisce così

L'asso del Barcellona, appena dopo aver festeggiato il suo 18esimo compleanno, ha ricevuto in dono la maglia numero 10 che in passato è stata indossata da Messi, Ronaldinho e Maradona. Il padre del giovane talento, davanti al solito murales che "colora" il suo salotto ed è già stato esibito in innumerevoli occasioni sui social, festeggia in modo insolito: nuova maglia sulle spalle, balletti e. una canzone del rapper Baby Gang in sottofondo. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Barcellona consegna la numero 10 a Lamine Yamal: il padre reagisce così

