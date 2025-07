Un Posto al Sole anticipazioni 18 luglio | Alberto Palladini querela Roberto Ferri

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana in onda su Rai Tre. Ultimo appuntamento della settimana su Rai Tre con Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di venerdì 18 luglio vedremo Elena cercare di aiutare Roberto, mentre Viola dovrà comunicare a Damiano la decisione appena presa. Scopriamo più nel dettaglio cosa accadrà . Negli episodi precedenti Roberto e Marina si trovano a dover fronteggiare l'arroganza di Gennaro Gagliotti, mentre Michele è sulle sue tracce perché è convinto che l'uomo sia responsabile sia della sparizione di Assane che dell'incidente di Agata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 18 luglio: Alberto Palladini querela Roberto Ferri

