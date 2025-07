Il mare di Crotone ospiterà la Coppa primavela dal 27 al 30 luglio

Quattrocento cinquanta velisti, i migliori talenti della vela giovanile, daranno spettacolo nello “stadio del mare” di Crotone per il piĂą importante evento nazionale di categoria: la Coppa Primavela” Tre le categorie previste: Techno 293, Optimist e O’pen Skiff. La Coppa Primavela la cui organizzazione è stata affidata dalla Federazione Italiana Vela al Club Velico Crotone. L’iniziativa è stata presentata questa mattina presso l’Urban Center Antica Kroton sul lungomare cittadino dal presidente del Club Velico Gianluca Ruperto, dal sindaco Vincenzo Voce, dal presidente della Provincia Sergio Ferrari, dall’assessore allo Sport del Comune di Crotone Luca Bossi, dal direttore generale Area Mezzogiorno della Bper Banca Salvatore Pulignano e dal Consigliere Federale FIV Fabio Colella. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il mare di Crotone ospiterĂ la Coppa primavela dal 27 al 30 luglio

In questa notizia si parla di: crotone - coppa - primavela - mare

Il mare di Crotone ospiterà la Coppa primavela - Quattrocento cinquanta velisti, i migliori talenti della vela giovanile, daranno spettacolo nello “stadio del mare” di Crotone per il più importante evento nazionale di categoria: la Coppa Primavela” Tre le categorie previste: Techno 293, Optimist e O’pen Skiff.

Sono 4 i velisti del Circolo Velico Marsala qualificati ai Campionati Nazionali Giovanili della Classe Optimist che si svolgeranno a Crotone dal 26 al 30 Luglio 2025. Ecco i selezionati: Matteo Curatolo e Carmelo Sugamele alla Coppa del Presidente, per i na Vai su Facebook

Tutto pronto a Crotone per la Coppa Primavela 2025; Crotone, arriva la Coppa “Primavela” dal 27 al 30 luglio con 400 velisti; Coppa Primavela: classifiche per specialità .

Crotone, arriva la Coppa “Primavela” dal 27 al 30 luglio con 400 velisti - Presentata presso l’Urban Center Antica Kroton dal presidente del Club Velico Ruperto, dal sindaco Voce, dal presidente della Provincia Ferrari, dall’assessore Bossi ... Scrive ilcrotonese.it

Tutto pronto a Crotone per la Coppa Primavela 2025 - Dal 26 al 30 luglio 2025, la città di Crotone ospiterà la Coppa Primavela Kinder Joy of Moving, storica grande festa della vela giovanissima, rivolta a baby velisti alle prime esperienze dopo la scuol ... Come scrive pressmare.it