Stagione 2025-2026 cambia il regolamento arbitrale! Tutte le novità introdotte dall’AIA e dall’IFAB

Stagione 2025-2026, l’AIA introduce delle modifiche regolamento, in vigore dal 1° luglio 2025. Ecco quali sono le novità. A poco più di un mese dall’ inizio della stagione 202526, l’ Associazione Italiana Arbitri ha pubblicato l’aggiornamento del regolamento che prevede nuove regole per il calcio italiano. Queste modifiche sono state adottate a livello internazionale dall’ IFAB e sono destinate a influenzare il gioco a partire dal 1° luglio. Gli otto secondi per i portieri con la palla in mano: Un calcio d’angolo viene assegnato se un portiere, all’interno della propria area di rigore, controlla il pallone con le mani braccia per più di otto secondi prima di spossessarsene. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stagione 2025-2026, cambia il regolamento arbitrale! Tutte le novità introdotte dall’AIA e dall’IFAB

