La notte dei Bronzi-WMF Summer Nights | party imperdibile sulla spiaggia di Monasterace

Il 17 agosto 2025 sulla spiaggia di Monasterace (RC) ci sarà un party in spiaggia da non perdere! A partire dalle ore 19.00 potrai vivere una vera e propria festa in spiaggia con la musica più bella degli anni 80, 90 e 2000! Un party imperdibile per scatenarsi con l'intrattenimento di Febbre a 90. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: spiaggia - party - imperdibile - monasterace

Cocaina e abusi dopo il party in spiaggia: la 14enne in aula accusa il giovane: «Sono stata violentata» - ANCONA Udienza fiume, ieri pomeriggio, del processo in corso dinanzi ai giudici del collegio 1 del tribunale di Macerata a carico di un 24enne marocchino accusato di violenza sessuale nei confronti.

WMF Future Nights a Monasterace: concerti, dj set e party tra il lungomare e la spiaggia - Il 16 e il 17 agosto 2025 arrivano a Monasterace Marina (RC) le serate del WMF Future Nights, il Festival Musicale ideato e organizzato da Search On Media Group.

Mariano Olla, svelato il mistero del party in spiaggia: «Lui c'era, gli amici confermano». Tutti i punti da chiarire - Era alla festa in spiaggia Mariano Olla, il ragazzo di 16 anni trovato morto sabato mattina 14 giugno intorno alle 7, riverso in acqua, a pochi metri dalla riva della spiaggetta del parcheggio Cuore,.

La notte dei Bronzi-WMF Summer Nights: party imperdibile sulla spiaggia di Monasterace; WMF Future Nights a Monasterace: concerti, dj set e party tra il lungomare e la spiaggia.