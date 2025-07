L' inchiesta della Dda sulla cosca mafiosa di Licata e Gela arrestati padre e figlio

I poliziotti della squadra mobile di Agrigento, al termine di una perquisizione iniziata alle prime ore dell'alba, hanno arrestato due licatesi - Domenico Cusumano, 54 anni, e il figlio Rosario, 35 - per l'accusa di detenzione illegale di armi. Cercano droga e trovano auto col telaio ribattuto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

