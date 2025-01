Ilgiorno.it - Carlo Biffi, morto per le sue caprette, l’annuncio social: “L’azienda non ci sarà più”

Roncello, 28 gennaio 2025 – “Chiudo la pagina,agricola non cipiù. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi”. Sabato la tragedia, oggi un’altra ripercussione della morte di, l’allevatore 59enne di Roncello, che ha provato a salvare le sue capre gettandosi nella stalla dove era scoppiato un rogo. A 48 ore di distanza, la moglie Annalisa, socia della fattoria Rio Vallone, ha deciso di abbassare la saracinesca. Senza marito e senza animali è impossibile andare avanti. Sulla pagina Facebook dell’attività, una riga e mezzo che racconta il dramma nel dramma. La vita che cambia in pochi istanti e nel modo peggiore. Il fine settimana era cominciato come al solito. All’opera sull’aia col trattore a strappare erbacce con un collega. Poi, l’incidente, l’incendio per un corto circuito a un impianto, è questa secondo gli investigatori la causa, anche se non è ancora ufficiale.