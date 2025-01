Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Inter: Buchanan e Palacios via, Beukema si avvicina

Prima di pensare agli innesti, c’è sempre bisogno di procedere con alcune cessioni. Marotta e Ausilio lo sanno bene ed infatti sono da giorni al lavoro per piazzare due elementi in prestito secco per poi fiondarsi su un degno sostituto. Gli addii in vista sono quelli dei difensori Tajone di Tomas(a cui potrà aggiungersi Francesco Acerbi in estate a seconda delle garanzie fisiche che fornirà), mentre sul fronte arrivi i nomi circolati nelle ultime settimane neldell’sono tanti. Il sogno resta quello di Giorgio Scalvini, ma salgono le chance di vedere anche Samin nerazzurro, forse non a gennaio, ma probabilmente in estate.Le uscite:al Monza, tante pretendenti perCome detto, i due partenti in casasono l’argentino classe 2003 argentinoe il classe 1999 canadese