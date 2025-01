Sport.quotidiano.net - Calcio giovanile. Dilaga l’Under 16: tripletta di Mussoni

Ecco i risultati delle squadre giovanili del Forlì nello scorso fine settimana. Juniores battuta 1-0 in casa del San Marino. Dopo 15 turni al comando il Fiorenzuola (36), biancorossi al nono posto (17). Prossimo turno, domenica: Spal-Forlì. Nella 21ª giornata17 ha vinto 3-1, con la Savignanese: a segno Biondini, Locatelli e Capasso. Al comando il Corticella con 44 punti, biancorossi quinti (34). Domenica trasferta a Corticella. Bene gli Under 16, in testa alla classifica con 45 punti, impostisi per 0-7 in casa della Savignanese con reti di(3), Magnani, Rumieri, Valentini oltre ad un autogol. Domenica prossima derby casalingo col Ravenna. Al comando della classifica15, con 46 punti, che ha vinto 3-0 sulla Portuense Etrusca con gol di Caldarce, Cale e Negrini: domenica prossima trasferta in casa del Classe.