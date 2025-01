Allerta arancione in Toscana | bomba d’acqua a Firenze Strade allagate

Leggi su Corrieretoscano.it

inin, forte ondata di maltempo martedì 28 gennaio nella regione in cui è stata diramata l’per l’area nord occidentale per rischio idrogeologico e idraulico.per forte temporale. A Mulazzo, Massa Carrara, caduti oltre 216 millimetri di pioggia in 24 ore. Comune Borgo San Lorenzo apre Coc. Intervento in corso dei vigili del fuoco in località Fontebuona, nel Comune di Vaglia con chiusura via Bolognese per presenza detriti sulla strada. Non ci sono situazioni di pericolo per le persone, informano i vigili del fuoco.ll punto di Giani, presidente Regione: “Innalzamenti a causa delle intense precipitazioni lungo il Mugnone, che al ponte delle Mosse aha raggiunto il primo livello di tre metri, e sul Lamone a Marradi.