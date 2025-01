Adriano Pescetto Ferraguti incarico di spicco in Amazon Ads Europa

Leggi su Ildenaro.it

Ads nominacome Principal Commercial EU Video Strategy GTM, con sede a Milano. Con una solida esperienza nel settore dei media e della pubblicità,guida le strategie video per il mercato europeo, concentrandosi sull’innovazione della pubblicità OTT.matura una lunga esperienza professionale in Sky Italia, dove ricopre ruoli di rilievo, tra cui quello di Sales & Marketing Director per Sky Media, contribuendo allo sviluppo di strategie commerciali e di marketing per il mercato pubblicitario. Successivamente, prosegue il suo percorso come Head of Media presso PubliOne, gestendo importanti progetti di pianificazione e ottimizzazione delle campagne media per diversi clienti.L'articolodiinAdsproviene da Ildenaro.