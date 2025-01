Ilgiorno.it - Tutti a letto con l’influenza? Tanti lombardi malati. “Picco vicino, stagione intensa ma l’anno scorso è andata peggio”

Milano, 27 gennaio 2025 – Acon la febbre alta (che può protrarsi anche per più giorni), raffreddore, tosse e quelle forme di malessere che hanno un comune denominatore:. Per iche si trovano in questa situazione (con più di uno o – come spesso accade –i sintomi) la magra consolazione è il fatto di trovarsi in una condizione molto comune in queste settimane diinfluenzale. Ma cosa dicono i dati per la nostra regione? Siamo davvero arrivati al clou dellainfluenzale? Secondo l’ultimo report di Influnews pubblicato dalla Regionea, nella terza settimana di monitoraggio del 2025 (dati relativi al periodo 13-19 gennaio) “l’incidenza totale delle sindromi simil-influenzali è in aumento e ha raggiunto un valore di 15,6 casi per 1000 assistiti, livello di attività alta”.