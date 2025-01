Lapresse.it - Turchia, accoltellato a Istanbul il figlio 14enne di uno chef italiano: è grave

Ilquattordicenne delloAndrea Minguzzi, è stato aggredito con un coltello al mercato di Kadikoy a. È ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni restano gravi.L’aggressioneIl ragazzino era al mercato con 2 amici per comprare attrezzatura per lo skateboard, quando è stato avvicinato alle spalle da due giovani con cui è scoppiato un diverbio. I due si sono allontanati e poi sono ritornati per aggredirlo. Uno, un quindicenne identificato con le iniziali B.B, lo ha pugnalato 5 volte al petto, mentre l’altro, il 16enne U.B., lo ha preso a calci mentre Minguzzi si trovava a terra ricoperto di sangue. Un medico, presente sul posto, è intervenuto facendo un massaggio cardiaco alche poi è stato trasportato in ospedale. I fatti risalgono al 24 gennaio, intorno alle 8.