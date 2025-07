Comune Rocchetta si dichiara indipendente | sì al bilancio

Tempo di lettura: 2 minuti La nota stampa del consigliere comunale di Avellino, Gerardo Rocchetta: “Scelgo l’indipendenza, scelgo Avellino, SI al bilancio! Con chiarezza, comunico ufficialmente la mia decisione di proseguire il mio percorso politico come consigliere indipendente. Una scelta maturata dopo lunghe settimane di crisi politica. Andare contro l’orientamento di un gruppo non significa tradirlo, ma semplicemente prenderne le distanze rispetto a una scelta di condivisione comune. Il mio sì al bilancio del 17 luglio non è un voto “contro” qualcuno, né “a favore” di qualcun altro. È un voto esclusivamente per Avellino e per gli avellinesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comune, Rocchetta si dichiara indipendente: sì al bilancio

