VOTAntonio | Vinavil Sanchez resta incollato alla poltrona

Dopo le accuse ai fedelissimi di corruzione e molestie sessuali, in Spagna si rivoltano contro gli immigrati. Ma il premier non molla. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - VOTAntonio | Vinavil Sanchez resta incollato alla poltrona

In questa notizia si parla di: votantonio - vinavil - sanchez - resta

Dopo la pandemia crescono le diagnosi di Hiv.

I socialisti spagnoli in piazza, 'Sanchez resta' - Ansa.it - Il Partito Socialista spagnolo (Psoe) si mobilita in appoggio al premier (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

«Votantonio», lo show con due padri (in lite) - il Giornale - La verità è che in tv, ormai, non s'inventa più nulla. Da ilgiornale.it