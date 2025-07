L’ Italia ha battuto ai tiri di rigore la Serbia nello scontro diretto per il primato nel Girone A dei Mondiali senior 2025 di pallanuoto maschile in corso a Singapore: imponendosi per 17-16, dopo il 13-13 dei tempi regolamentari, il Settebello si è qualificato direttamente per i quarti di finale. Di seguito le parole degli azzurri a Rai Sport al termine della sfida con i balcanici. Alessandro Campagna, CT dell’Italia, analizza il match in vista dei quarti: “ E’ stata una partita bella per intensitĂ , aggressivitĂ , fisicitĂ , però abbiamo commesso molti errori in difesa e in inferioritĂ numerica, che dobbiamo rivedere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, Campagna ammette: “Perdendo c’era una bella strada, ma non abbiamo fatto calcoli”