confcommercio caserta e federazione provinciale coldiretti accordo per valorizzare le imprese

La valorizzazione delle imprese, dei prodotti e dei produttori del territorio provinciale con particolare attenzione al tema del turismo enogastronomico al centro del protocollo d'intesa sottoscritto oggi da Confcommercio Caserta e Federazione provinciale Coldiretti. L'accordo di cooperazione, della durata triennale, prevede, tra le altre, l'organizzazione di eventi, convegni e attività di promozione istituzionale che si avvarranno delle competenze professionali degli operatori delle due realtà nei rispettivi ambiti. 'Confcommercio da sempre ricerca e privilegia il rapporto di collaborazione con le altre associazioni in tutti i settori produttivi – dichiara il presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco  – con la Coldiretti ancora di più, considerata anche la storica vocazione agricola di questa provincia che negli ultimi tempi, dopo un periodo in cui ha ceduto il passo all'industria e ai servizi, sembra finalmente essere stata riscoperta dalle nuove generazioni che intravedono, in questo ambito produttivo, non solo l'opportunità di un impiego ma anche la possibilità di contribuire ad uno sviluppo economico e sostenibile del territorio.

