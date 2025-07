Settecento mila euro dalla Regione per infrastrutturare un' area privata nel Silos

TRIESTE - "Ieri si sono spente le luci sotto il tendone del Cirque du Soleil, oggi vogliamo accenderne una sul milione di euro di contributo pubblico regionale che, secondo fonti di stampa, la gran parte del quale sarebbe stato utilizzato per infrastrutturare l’area privata dell’ex Silos, oggetto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

