Vasto la proposta dei giovani democratici | Intitoliamo uno spazio cittadino a Gino Strada

Intitolare uno spazio pubblico cittadino a Gino Strada, il medico fondatore di Emergency scomparso nel 2021, per rendere omaggio ai suoi valori di pace, solidarietà e rispetto della dignità umana. È la proposta avanzata dai Giovani Democratici e dalle Giovani Democratiche dell’area Vastese al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: giovani - proposta - democratici - spazio

Movida, la proposta dei residenti di piazza Umberto: "Portiamo qui i giovani, così la zona sarà anche più sicura" - "Spostiamo la movida in piazza Umberto". Nel dibattito sulle politiche della notte a Bari arriva da Lorenzo Scarcelli, presidente del Comitato dei residenti della piazza nel Murattiano la proposta - che sa anche un po' di provocazione - dopo il botta e risposta tra il sindaco di Bari e i giovani.

22 ottobre, Giornata nazionale della cittadinanza digitale: approvata al Senato, inizia discussione alla Camera. La proposta di legge per potenziare le competenze digitali dei giovani e sensibilizzare sull’uso delle tecnologie digitali - Sono trascorsi alcuni mesi da quando è stata avanzata una proposta di legge per introdurre la Giornata nazionale della cittadinanza digitale, con l'obiettivo di promuovere competenze digitali e maggior consapevolezza sull'uso delle tecnologie nella società italiana.

Gaza, Israele prepara un "attacco senza precedenti" su Khan Younis | Giovani ebrei aggrediscono musulmani a Gerusalemme | Media: "Hamas ha accettato proposta di tregua di Witkoff" - Il gruppo fondamentalista arabo ai suoi concittadini: "Non accettate gli aiuti di Ghf, c'è Tel Aviv dietro".

"Spazio alle nuove generazioni" – Venerdì 12 luglio a Perignano Un confronto aperto tra il Partito Democratico e i Giovani Democratici per discutere di presente e futuro, ascoltare idee, condividere visioni e rafforzare il dialogo tra generazioni. Spazio Sandr Vai su Facebook

Giovani democratici, proposta l’intitolazione di uno spazio urbano a Gino Strada; I Giovani Democratici propongono di intitolare uno spazio pubblico a Gino Strada; Ladispoli. Giacomo De Vito: rifiuti, sicurezza, giovani e trasporti nell’appuntamento con il PD.

Proposta di legge Giovani Democratici per scuola abruzzese - Una proposta di legge che mira a garantire un'istruzione di qualità e a rispondere alle esigenze degli studenti di oggi: a proporla sono i Giovani Democratici d'Abruzzo che nel corso di una ... Si legge su ansa.it

I Giovani Democratici incontrano il sindaco Piendibene: sinergia sulle proposte presentate - Una serie di proposte concrete che vanno dal murales su Pertini alla ruiqualificazione della spiaggia in via Mascagni, passando per il potenziamento della biblioteca. Come scrive trcgiornale.it