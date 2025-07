Rocco Schiavone | stop per mancanza di budget

La settima stagione di Rocco Schiavone non si farĂ : la serie subirĂ uno stop a causa della mancanza di budget. La Rai sembrerebbe preferire investire su altri progetti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rocco Schiavone: stop per mancanza di budget

In questa notizia si parla di: rocco - schiavone - stop - mancanza

Gennarino, il cagnolino di affari tuoi e la sua connessione con rocco schiavone - il coinvolgente rapporto tra Gennarino di affari tuoi e rocco schiavone. Nel panorama dello spettacolo italiano, alcuni personaggi a quattro zampe sono diventati simboli di simpatia e spontaneitĂ .

L'isola dei famosi, pagelle sesta puntata: Mirko spoilera Rocco Schiavone (7), gli odori forti di Cruciani (5) - Una puntata senza capo nè coda ha incredibilmente rialzato gli ascolti dell'Isola dei famosi, senza risparmiare dettagli sulla vita di Giarrusso e sull'igiene di Giuseppe Cruciani Nella puntata più scialba che L'isola dei famosi targata Veronica Gentili ci abbia fin qui consegnato, il reality è cresciuto in termini di spettatori e share.

Marco Giallini all’Ischia Film Festival: “Senza Rocco Schiavone sarei morto, sogno di lavorare di nuovo con Paolo Sorrentino” - La 23esima edizione dell’Ischia Film Festival si avvia verso la chiusura. In programma stasera la cerimonia finale, la consegna dei premi e la proiezione di Parthenope di Paolo Sorrentino alla presenza della protagonista, Celeste Dalla Porta.

Rocco Schiavone rischia di essere cancellato. Nonostante sia uno dei personaggi più amati della televisione italiana, la fiction con Marco Giallini rischia la chiusura. Anche lo scrittore Antonio Manzini avverte “Non si tratta di mancanza d’idee per nuove stori Vai su Facebook

La Rai cancella 'Rocco Schiavone', Marco Giallini 'sospeso' tra le polemiche. Perché; La Rai sospende Rocco Schiavone, l'autore Antonio Manzini: Non mancano idee, ma i costi sono alti; Rocco Schiavone: stop per mancanza di budget.

Rai, stop a Rocco Schiavone: “Questioni economiche”. La serie viene sospesa - La tv di Stato ha deciso di fermare l’amata fiction di Rai 2 con Marco Giallini, le parole dell’autore Antonio Manzini: “Meglio rallentare i tempi” ... Lo riporta libero.it

“Costa troppo”: Rocco Schiavone si ferma, no a nuove puntate (ma non tutto è perduto) - The post “Costa troppo”: Rocco Schiavone si ferma, no a nuove puntate (ma non tutto è perduto) appeared first on CinemaSerieTV. Da msn.com