A Roseto Valfortore c' è la ‘Festa del grano e degli antichi mestieri’

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate rosetana: la 'Festa del grano e degli antichi mestieri’ in programma a Roseto Valfortore dal 18 al 20 luglio. Un evento che racconta la terra e chi la lavora, che unisce tradizione, comunità e cultura popolare in tre giorni ricchi di esperienze. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: roseto - valfortore - festa - grano

Roseto Valfortore, scrigno di arte contemporanea internazionale - AGI - Sospeso tra cielo e terra, adagiato sui Monti Dauni come un gioiello dimenticato, Roseto Valfortore, 900 anime a 650 metri d'altitudine, si prepara a diventare cuore pulsante dell'arte contemporanea internazionale.

A Roseto Valfortore in scena la performance 'Pierrot era donna' - La storia di ’Pierrot era donna’ risuonerà anche fra i Monti Dauni. In occasione del PostcART Festival, infatti, il progetto firmato da Mimma Di Vittorio e Joseph D’Ingeo, approda nel suggestivo anfiteatro di Roseto Valfortore il 3 maggio alle 21.

Danilo Sacco in concerto a Vieste e a Roseto Valfortore - Danilo Sacco arriva in Capitanata per due date del suo nuovo tour. L’appuntamento con l’ex voce dei Nomadi è per il 29 aprile a Vieste e il 28 luglio a Roseto Valfortore.

Chiaramonte Gulfi (Rg) Il 5 e 6 luglio 2025 Festa del Grano #eventiinsicilia #eventi #feste #fiere #manifestazioni #siciliaeventi #fiereinsicilia #festeinsicilia #luglio2025 #chiaramontegulfi #ragusa Vai su Facebook

La Cultura Contadina protagonista a Roseto Valfortore: torna la Festa del Grano e degli Antichi Mestieri; A Roseto Valfortore torna la festa del grano e degli antichi mestieri; Monti Dauni, NEWS ON LINE » Roseto Valfortore - Presentato il programma per la stagione estiva 2024.

La Cultura Contadina protagonista a Roseto Valfortore: torna la Festa del Grano e degli Antichi Mestieri - Sui Monti Dauni, dove le colline ondeggiano tra spighe dorate e silenzi antichi, prende vita uno degli appuntamenti più autentici dell’estate rosetana: la Festa del Grano e degli Antichi Mestieri, in ... Segnala statoquotidiano.it

Roseto Valfortore: Tutto pronto per la Festa del Grano e della Ruralità - Tutto pronto per la quinta edizione della "Festa del grano e della ruralità" che si terrà a Roseto Valfortore dal 21 al 23 luglio. Si legge su lucerabynight.it