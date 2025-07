Basket | la Serie A torna su Sky per tre stagioni

La prima mossa in tema di diritti tv da parte della LBA è arrivata. La Lega Basket Serie A, infatti, ha comunicato che, per le prossime tre stagioni sportive (2025-26, 2026-27 e 2027-28), la pallacanestro italiana andrà sugli schermi di Sky Sport. Si tratta di un ritorno: l’emittente satellitare aveva già trasmesso il massimo campionato negli anni dal 2004 al 2011 e poi, in coabitazione con la Rai, dal 2015 al 2017. Sky aveva rinnovato nelle scorse settimane per Eurolega ed EuroCup, dopo aver lanciato il canale Sky Sport Basket (il quale sostituisce Sky Sport NBA, anche perché la lega professionistica americana ora è in mano anche ad Amazon Prime con, per le prossime 11 stagioni, una suddivisione delle Finals: nel 2026 sarà Amazon ad averle, senza entrare in altri dettagli che, comunque, ci sono). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: la Serie A torna su Sky per tre stagioni

