Jannik Sinner sfondone con Kate Middleton | Ma come la devo chiamare?

Jannik Sinner ha scritto una pagina indelebile di storia del tennis italiano conquistando per la prima volta il titolo a Wimbledon, ma a far notizia nelle ore successive alla finale è stato anche un momento di incertezza protocollare durante la premiazione. Subito dopo la vittoria, infatti, il tennista azzurro si è trovato davanti la Principessa del Galles, Kate Middleton, e ha esitato prima di rivolgerle la parola. Il suo dubbio, sussurrato con un filo di voce, è stato colto dalle telecamere e dai microfoni presenti: "Ma. devo chiamarla Sua Altezza?". La scena si è svolta nel celebre Royal Box, dove la famiglia reale assiste tradizionalmente alle fasi finali del torneo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, sfondone con Kate Middleton: "Ma come la devo chiamare?"

