LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Simon Yates trionfa Healy nuova maglia gialla!!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 18.00 Questo il momento in cui è diventata ufficiale la maglia gialla di Ben Healy: MAILLOT JAUNEEEEE #TDF2025 l @EFprocycling pic.twitter.compWJuWYTngt — Tour de France (@LeTour) July 14, 2025 17.58 Questa la classifica generale del Tour de France 2025 dopo la decima tappa: 1 HEALY Ben EF Education – EasyPost 37:41:49 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG 0:29 3 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 1:29 4 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 1:46 5 JORGENSON Matteo Team Visma Lease a Bike 2:06 6 VAUQUELIN KĂ©vin ArkĂ©a – B&B Hotels 2:26 7 ONLEY Oscar Team Picnic PostNL 3:24 8 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 3:34 9 ROGLI? PrimoĹľ Red Bull – BORA – hansgrohe 3:41 10 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 5:03 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Simon Yates trionfa, Healy nuova maglia gialla!!

In questa notizia si parla di: tour - france - diretta - healy

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Ciclismo, Vingegaard tra Delfinato e Tour de France: "L'obiettivo sarĂ vincere" - Roma, 24 aprile 2025 - Come ogni primavera, lo scenario tra i principali due rivali del ciclismo attuale e in particolare dei Grandi Giri si divide nettamente in due: Tadej Pogacar impegnato nelle Classiche e quasi onnipresente e Jonas Vingegaard che invece si vede con il contagocce, tra scelta oculata delle gare da disputare e guai fisici sopraggiunti in esse a ridurre ulteriormente gli impegni.

Tour de France, l'arrivo in solitaria di Ben Healy che vince la sesta tappa. Il video Segui ogni tappa della Grande Boucle in diretta tv e in streaming su Rainews.it Vai su Facebook

Tour de France, l'arrivo in solitaria di Ben Healy che vince la sesta tappa. Il video Segui ogni tappa della Grande Boucle in diretta tv e in streaming su http://Rainews.it Vai su X

Tour de France: Simon Yates vince la decima tappa, Ben Healy in maglia gialla - Cronaca testuale 10° tappa; Simon Yates vince la 10^ tappa, Healy in giallo; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si spacca la fuga!! 17 in testa alla corsa con 3' 35" sul gruppo.

DIRETTA Tour de France 2025 LIVE, Decima Tappa - L'articolo DIRETTA Tour de France 2025 LIVE, Decima Tappa è stato pubblicato per primo su SpazioCiclismo. msn.com scrive

Tour de France, la 10^ tappa in diretta live - Pur essendo lunedì il Tour de France oggi non riposa: è il 14 luglio, festa nazionale francese, e come da tradizione si celebra l'anniversario della presa della Bastiglia con la Grande Boucle. Come scrive sport.sky.it