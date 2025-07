Violazione del divieto di avvicinamento affacciandosi in casa della vittima | una 49enne nei guai

Avrebbe violato il divieto di avvicinamento affacciandosi a casa della persona offesa ed inveendo contro di lei, ma subito arriva sul posto una pattuglia dei Carabinieri. Una 49enne, già nota alle forze dell’ordine, è stata così arrestata in flagranza di reato. L’arresto è stato eseguito dai. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

