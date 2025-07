Cirque du Soleil da record quasi 72 mila i biglietti venduti

TRIESTE - Ieri 13 luglio si è chiuso il tour italiano di Alegría – In A New Light. Una chiusura con il botto: ben 71.697 i biglietti venduti per assisterre alle 40 repliche programmate fra il 13 giugno e il 13 luglio. Numeri da record tanto che già al raggiungimento dei 60.000 biglietti, lo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: biglietti - record - venduti - cirque

San Siro sold out per Inter-Barcellona, 75mila biglietti venduti e incasso record - San Siro tutto esaurito per la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona. L'obiettivo è la finale di Monaco di Baviera.

Modena-Reggiana: Prevendita Biglietti Verso il Record di Spettatori al Braglia - Il record stagionale dei 13.340 spettatori di Modena-Sassuolo giocata prima di Pasqua è già a rischio.

PSG-Inter è record biglietti, tifosi impazziti: mai così tante richieste! - È febbre da Champions League per i tifosi di PSG e Inter, letteralmente impazziti per la finale del 31 maggio a Monaco.

71.697 biglietti venduti in 40 repliche programmate fra il 13 giugno e il 13 luglio: il Cirque du Soleil saluta Trieste - tappa di chiusura del tour italiano, dopo Roma e Milano - con esiti da record assoluto. Vai su Facebook

Venduti 60000 biglietti per lo spettacolo Alegría – In A New Light in programma fino al 13/7 a Trieste! Lo show del Cirque du Soleil @ilRossetti è l’evento live più visto in FVG, un record che - tra gli eventi a pagamento - ha un precedente solo nello Jova Beach Vai su X

Cirque du Soleil da record, quasi 72 mila i biglietti venduti; IL CIRQUE DU SOLEIL SALUTA TRIESTE: 71.697 PRESENZE PER UN MESE DI ALEGRìA. IN A NEW LIGHT; Il Cirque du Soleil vende 71.697 biglietti, record per Trieste.

Il Cirque du Soleil vende 71.697 biglietti, record per Trieste - In A New Light andato in scena dal 13 giugno fino a ieri: il Cirque du Soleil saluta Trieste, tappa di chiusura del ... Scrive ansa.it

Cirque du Soleil, venduti oltre 40mila biglietti. Previste ... - MSN - Quasi tutto pronto per la lunga serie di spettacoli del Cirque du Soleil, ... Come scrive msn.com