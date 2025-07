Tour de France 2025 | Simon Yates vince la decima tappa Ben Healy nuovo leader Si studiano Pogacar e Vingegaard

Era la prima vera tappa di montagna al Tour de France 2025 e non è mancato lo spettacolo. Si chiude la prima parte della Grande Boucle (domani primo giorno di riposo) con la vittoria di Simon Yates a Le Mont-Dore Puy de Sancy. Prestazione eccellente da parte del britannico della Visma Lease a Bike che continua a timbrare il cartellino in questa stagione caratterizzata dal trionfo al Giro d’Italia. Cambia anche il leader della classifica generale: torna in Giallo un irlandese dopo 28 anni da Stephen Roche, colpaccio da parte di Ben Healy. Partenza come di consueto ad altissime velocitĂ . Di forza si è formato il gruppo di testa, con ventinove uomini davanti: Victor Campenaerts, Simon Yates (Visma-Lease a Bike), Valentin Paret Peintre, Ilan van Wilder (Soudal-Quick Step), Ben Healy, Neilson Powless, Alex Baudin, Harry Sweeny (EF Education-EasyPost), Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Julian Alaphilippe, Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), Ben O’Connor, Luke Plapp, Mauro Schmid (Jayco-AlUla), Raul Garcia Pierna (ArkĂ©a-B&B Hotels), Ivan Romeo, Pablo Castrillo (Movistar Team), Bruno Armirail, AurĂ©lien Paret Peintre (Decathlon-Ag2r La Mondiale), ClĂ©ment Champoussin, Simone Velasco (XDS-Astana), Steff Cras (TotalEnergies), Michael Woods, Joe Blackmore e Alexey Lutsenko (Israel-Premier Tech) e Anders Johannessen (Uno-X Mobility). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025: Simon Yates vince la decima tappa, Ben Healy nuovo leader. Si studiano Pogacar e Vingegaard

In questa notizia si parla di: tour - france - simon - yates

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Ciclismo, Vingegaard tra Delfinato e Tour de France: "L'obiettivo sarĂ vincere" - Roma, 24 aprile 2025 - Come ogni primavera, lo scenario tra i principali due rivali del ciclismo attuale e in particolare dei Grandi Giri si divide nettamente in due: Tadej Pogacar impegnato nelle Classiche e quasi onnipresente e Jonas Vingegaard che invece si vede con il contagocce, tra scelta oculata delle gare da disputare e guai fisici sopraggiunti in esse a ridurre ulteriormente gli impegni.

TOUR DE FRANCE CAVALCATA VINCENTE PER BEN HEALY VAN DER POEL TORNA IN MAGLIA GIALLA Sesta tappa nuovamente in stile classica. Si percorrono i 201 km tra Bayeux e Vire Normandie conditi da ben 6 GPM e l'arrivo posto in cima ad u Vai su Facebook

Simon Yates vince la 10^ tappa, Healy in giallo; Tour de France: Simon Yates vince la decima tappa, Ben Healy in maglia gialla - Cronaca testuale 10° tappa; Tour de France: Simon Yates conquista la decima tappa, Ben Healy prende la maglia gialla.

Tour de France, la 10ª tappa: Simon Yates vince a Le Mont-Dore Puy De Sancy, Ben Healy nuova maglia gialla - Nella decima movimentata tappa con arrivo sul Massiccio Centrale, scossone in classifica inflitto da una fuga a cinque. Come scrive corriere.it

Festa e sogni. Il re concede, ma non cade. Ben Healy in giallo, Simon Yates vince - Se ci aspettavamo sfracelli finalmente in salita, dopo dieci giorni ininterrotti di Tour de France, ci siamo dovuti ricredere, almeno in parte. Si legge su cyclinside.it