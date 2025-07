Chiude al traffico il ponte sul fiume Ronco nel Ravennate | da quando

Madonna dell'Albero (Ravenna), 14 luglio 2025 – Si sono resi necessari per un rinforzo e un risanamento della struttura, tali da consentire la sicurezza della transitabilitĂ . Stiamo parlando di alcuni interventi localizzati di manutenzione sul ponte di via Cella sul fiume Ronco, in prossimitĂ di Madonna dell’Albero, il cui avvio è in programma giovedì prossimo (17 luglio). L’intervento, del valore di 276mila euro, è finanziato dal Piano degli Investimenti 2024 a carico dell’Amministrazione comunale. Il ponte verrĂ chiuso al traffico e sono previste le seguenti deviazioni: i veicoli provenienti da Ravenna ovest per raggiungere Madonna dell’Albero e San Bartolo potranno percorrere viale Galilei o viale Alberti, via Romea, via Dismano e via Stradello; quelli provenienti da Ravenna est per raggiungere Madonna dell’Albero e San Bartolo potranno percorrere via Romea, via Dismano e via Stradello mentre i veicoli provenienti da San Bartolo e Madonna dell’Albero per raggiungere Ravenna potranno percorrere via Stradello, via Dismano e via Romea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiude al traffico il ponte sul fiume Ronco nel Ravennate: da quando

