Mobilitazione in via Gramadora lunedì di tensione | la Polizia interviene al presidio degli operai

Tensione lunedì mattina all'undicesimo giorno di mobilitazione degli operai di Sofalegname, impiegati in appalto alla Gruppo 8 di via Gramadora, per salvare i posti di lavoro contro la delocalizzazione. Ed è arrivata la Polizia per consentire ai mezzi di entrare ed uscire dall'azienda. E non sono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: mobilitazione - gramadora - lunedì - tensione

Mobilitazione in via Gramadora, lunedì di tensione: la Polizia interviene al presidio degli operai; Mobilitazione per salvare il posto di lavoro, tensione al presidio: arriva la Polizia per lo sgombero.