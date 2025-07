Cumuli di rottami ed elettrodomestici | scoperta grande discarica abusiva in un bosco protetto | FOTO

Cumuli di rifiuti sparsi tra i rovi, carcasse di auto arrugginite, vecchi elettrodomestici e materiali pericolosi abbandonati senza alcun criterio: è lo scenario che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia locale di Calderara di Reno durante un’attivitĂ di controllo ambientale nei pressi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

