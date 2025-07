Concerto ' Women' - Un racconto canoro dedicato alle donne

Sabato 19 Luglio alle ore 21,30.- si svolgerà presso il Giardino della Scuola Paritetica dell'infanzia di Marina di Pisa il Concerto “Wimen” un viaggio nel mondo delle canzoni sulle donne, per le donne, delle donne, con le donne, insomma Wimen (con la I ) ci porterà in giro nell'infinito universo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Lunedì 7 luglio, in piazza Giorgiani, alle ore 21, Serena Marchi offrirà il suo punto di vista sulla rappresentazione delle donne nel mondo dello sport. Come sono raccontate le loro vittorie e le sconfitte? Quanto in questo racconto la curiosità si sposta sulle loro Vai su Facebook

