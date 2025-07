Ucraina Trump | La Russia dovrà fare un accordo in 50 giorni Altrimenti tariffe al 100% E armi Usa a Kiev Paga l’Ue

Donald Trump ora rivolge il suo decisionismo contro Mosca. Incontrando il segretario generale della Nato, Mark Rutte, nello Studio Ovale, ha detto: "Sono scontento con la Russia, imporremo severe tariffe, al 100%, se non avremo un accordo entro 50 giorni" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ucraina, Trump: La Russia dovrĂ fare un accordo in 50 giorni. Altrimenti tariffe al 100%. E armi Usa a Kiev. Paga l’Ue

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Trump e la scoperta: “Russia fuori da Mondiali Usa 2026? Non sapevo…” - (Adnkronos) – “La Russia è esclusa dai Mondiali di calcio? Davvero?”. Donald Trump scopre che la Russia, salvo cambiamenti nei prossimi mesi, non parteciperà alla Coppa del Mondo di calcio che gli Stati Uniti ospiteranno con Messico e Canada.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

