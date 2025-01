Panorama.it - Ti sposo ma non troppo: al Manzoni torna la coppia vincente Incontrada-Pagnotta

Teatro, 21 gennaio 2025. Dopo undici anniin scena laVanessa-Gabrieleper la trasposizione teatrale del film da loro interpretato (e diretto dallo stesso) nel 2014: Ti, ma non.E visto che in un decennio le cose cambiano e le situazioni evolvono, non ne fa eccezione l’adattamento in prosa. I protagonisti sono sempre quattro: Luca, Andrea (lei), Carlotta e Andrea (lui), ma questa volta hanno tutti già conosciuto il matrimonio ed entrano qui in scena app di incontri (orami popolarissime), figli e considerazioni forse un po' più “vissute” e smaliziate.Luca, uomo divorziato con una ex moglie che non si rassegna, Andrea (lei), moglie e madre devota abbandonata dal marito per una ragazzina, Carlotta e Andrea (lui), spostati da quindici anni e in piena crisi coniugale.