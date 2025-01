Thesocialpost.it - Pistoia, incidente tra due auto e una moto: morto il vigile del fuoco Federico Ficcoli

Un incidente mortale si è verificato in via Lenin, a San Giuliano Terme, causando il decesso di un motociclista di 56 anni. Federico Ficcoli, vigile del fuoco in servizio a Pistoia, è rimasto coinvolto in uno scontro tra la sua moto e due auto. L'impatto, particolarmente violento, non gli ha lasciato scampo. Ficcoli, molto stimato, lascia due figli. La comunità e i colleghi sono sotto shock per la perdita di un uomo che ha dedicato la vita al servizio degli altri. Indagini in corso per chiarire la dinamica del tragico incidente.